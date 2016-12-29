MLB》賽揚拒當挨轟王 「我要把球留在場內」

國聯賽揚得主薛哲。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕國聯賽揚獎強投薛哲（Max Scherzer）本季被敲出生涯新高31支全壘打，和紅人投手史崔利（Dan Straily）並列國聯挨轟王，對此他坦承這的確是自己的弱點，他也定好來季目標，「我得找個方法把球留在球場。」

季後賽國民和道奇關鍵第5戰，薛哲前6局僅被敲出5安打狂飆7K，第7局被佩德森轟出陽春砲後退場，最後國民淘汰出局。季末薛哲擁入生涯第2座賽揚獎，但挨轟偏多的他仍希望更上一層樓，他表示清楚自己易挨轟的缺點，也堅信自己會找到方法「把球留在場內」。

受72歲老教頭李蘭（Jim Leyland）之邀，過去未曾參加經典賽的薛哲宣布參戰，曾在大學時期代表美國出賽的他透露對經典賽的期待，「我看過不同的比賽和影片，球迷的反應都很熱情、瘋狂，特別是拉丁美洲國家，這也是我想投球的環境。」雖然比賽有投球數的限制，薛哲認為這並不影響自己要做的事，「我沒打算因此做改變，直到我真正找出他們需要我做到的細節，但對我來說，我就是在那邊完成我的投球工作。」

薛哲所屬的國民預計在2月中旬在佛羅里達州西棕櫚灘展開投捕集訓，美國隊則緊接在此不到一個月後，於美國時間3月10日經典賽開幕戰對上哥倫比亞，加上後2天預賽對多明尼加、加拿大，薛哲有望擔任3場其中1場的先發投手。