SBL》菲爾普斯「大三元」演出 率金酒爆冷打退達欣

菲爾普斯完成大三元，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第14季SBL今邁入第8週，首場由聯盟龍頭達欣遭遇爐主金酒，金酒展現出不想只贏台銀的企圖心，洋將菲爾普斯繳出「大三元」成績單，搭配團隊逾50%的三分命中率，以89：70勝出，終止跨季對達欣的9連敗。

達欣林宜輝首節就貢獻8分，搭配洋將布拉8分與8籃板的表現，勝過金酒洋將「破壞者」菲爾普斯的10分貢獻，率隊取得24：19領先。

不過，到了第2節開始風雲變色，金酒在菲爾普斯的強攻下，拉出一波11：2攻勢，取得領先，且他上半場就攻下20分，加上林力仁、簡偉儒各貢獻一記三分球，金酒半場取得39：37優勢。

達欣布拉（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

易籃後，菲爾普斯雖單節得分掛蛋，但金酒本土球員有所覺醒，近3戰僅得3分的蕭順議單節就有10分進帳，簡偉儒則貢獻8分、包括2顆三分球，也讓金酒帶著65：48領先進入末節，最終達欣也無力反擊，黯然吞下本季第5敗。

菲爾普斯攻下26分、16籃板、10助攻、4阻攻，成為聯盟史上第六位締造大三元的球員；簡偉儒挹注18分、王泰傑12分、蕭順議10分、林力仁8分、

達欣「巨漢」布拉繳出15分、17籃板；本季明星賽人氣王周儀翔13分進帳，林宜輝則有11分，可惜團隊三分命中率僅25%，與金酒的53%差距甚大。

金酒本季3勝全由台銀貢獻，此役的勝出不僅終止對達欣的跨季9連敗，成功取得第4勝，也不用再被稱作「台銀限定款」。

菲爾普斯（左）與幫助他完成大三元的簡偉儒（右）開心擁抱。（記者陳志曲攝）

菲爾普斯（右三）完成大三元，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

