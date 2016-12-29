MLB》火球宰狼防身？ 前賽揚駁「黑白講」

克魯伯。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）控球一流，竟也成為保命的武器？據傳耶誕夜克魯伯在溫徹斯特的家遇到土狼，克魯伯以四縫線快速球自衛，不過後來事主克魯伯澄清，一切都只是網路誤傳。

據《WEEI.com》駐紅襪記者Rob Bradford推特指出，克魯伯在新家後院驚見土狼，為自保克魯伯向牠丟出速球並擊中土狼肋骨，網路傳言甚囂塵上，還有網友說克魯伯是用四縫線快速球攻擊，還把土狼給殺了。

對此，克魯伯透過球團公關回應，澄清當時的確有隻土狼在他家前，他也確實有朝牠背後投擲棒球，土狼或許是受到驚嚇趕緊跑開，但「土狼絕對活著」，一駁網友「賽揚屠狼說」。