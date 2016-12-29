MLB》火球宰狼防身？ 前賽揚駁「黑白講」
2016/12/29 23:08
克魯伯。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）控球一流，竟也成為保命的武器？據傳耶誕夜克魯伯在溫徹斯特的家遇到土狼，克魯伯以四縫線快速球自衛，不過後來事主克魯伯澄清，一切都只是網路誤傳。
據《WEEI.com》駐紅襪記者Rob Bradford推特指出，克魯伯在新家後院驚見土狼，為自保克魯伯向牠丟出速球並擊中土狼肋骨，網路傳言甚囂塵上，還有網友說克魯伯是用四縫線快速球攻擊，還把土狼給殺了。
對此，克魯伯透過球團公關回應，澄清當時的確有隻土狼在他家前，他也確實有朝牠背後投擲棒球，土狼或許是受到驚嚇趕緊跑開，但「土狼絕對活著」，一駁網友「賽揚屠狼說」。
相關新聞
- MLB》賽揚拒當挨轟王 「我要把球留在場內」
- MLB》回顧2016年球隊鳥事不斷 雷神失望比中指
- 經典賽》墨西哥添3名MLB猛將 皇家放火王入列
- MLB》珍珠港演說 歐巴馬提到鈴木一朗
- MLB》拿波里好夯 遊騎兵出面搶人
推薦新聞
-
MLB》火球宰狼防身？ 前賽揚駁「黑白講」2016/12/29 23:08
-
SBL》呂政儒達標！史上第二位完成4000分里程碑2016/12/29 20:40
-
MLB》賽揚拒當挨轟王 「我要把球留在場內」2016/12/29 20:16
-
SBL》菲爾普斯「大三元」演出 率金酒爆冷打退達欣2016/12/29 20:03
-
經典賽》台灣隊官方加油團招募 高國輝好想贏韓國2016/12/29 15:26