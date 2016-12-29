SBL》呂政儒達標！史上第二位完成4000分里程碑

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆「男模」呂政儒賽前生涯總得分為3992分，今日面對強敵台啤，開賽就手感熱得發燙，連飆3記三分球，最後在24秒槍響之際，投進壓哨三分，完成4000分里程碑。

SBL邁入第14季，本季開季共有呂政儒3889分、台銀陳順詳3882分與周士淵3831分，3人皆有機會邁向4千大關，至於高居首位的仍是兩年前西進CBA的「少俠」田壘，他效力達欣11季共將4883分放入口袋。

呂政儒上季打出生涯代表作，場均貢獻生涯新高的17.5分與5.3籃板，本季卻在開戰兩場後就短暫受傷，12月初重回場上後，卻無法找回上季的神勇狀況，本季平均僅9.4分，今總算完成4千分里程碑。

呂政儒以連續三顆三分球完成4000分紀錄。（記者陳志曲攝）

裕隆呂政儒（中）完成生涯4000分紀錄，親友團送上祝福。（記者陳志曲攝）