中職》桃猿談薪已完成8成 大王還是進行式
2016/12/29 21:46
新人王王柏融新約備受矚目。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕休賽期中職4隊均進入談薪，Lamigo桃猿進度快，領隊劉玠廷表示，除了複數年合約的球員外，已談好8成，預計在1月14日開訓前談完。
由於林泓育、黃浩然、劉時豪、陳俊秀、詹智堯與林柏佑等6名球員仍在複數合約內，其餘球員也已談完8成，領隊劉玠廷表示，王溢正、郭嚴文和林智平都需重談，中繼投手陳禹勳則確定加薪。
至於「大王」王柏融在眾望所歸抱回新人王、年度MVP等6大獎，新約是否會突破30萬大關，與新約的年限、總額都備受矚目。王柏融則在先前曾透露，希望無論合約年限長短，都能在合約簽下旅外條款，不影響旅外機會。
中繼投手陳禹勳確定將獲加薪。（資料照，記者陳志曲攝）
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