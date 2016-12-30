雷霆戰灰熊挑戰5連勝 今日賽事與轉播預告
2016/12/30 07:12
魏斯布魯克。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕早安，自由體育為大家獻上精彩賽事。
雷霆至今4連勝，9：00對上灰熊，雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）今日是否又會繳出驚人數據，萬眾矚目。
騎士主場迎戰同為東部前段班的塞爾提克，兩隊前次交手由騎士奪下1勝，此役塞爾提克是否扳回一城，令人期待。
昨日排名第1的達欣暴冷敗給爐主金酒，達欣不但須找回前場比賽欠佳的命中率，今背靠背迎戰璞園，也將上演排名保衛戰。
NBA
9：00塞爾提克vs.騎士（緯來體育）
9：00雷霆vs.灰熊（緯來體育）
SBL
18：00 達欣vs.璞園（緯來體育、愛爾達育樂）
20：00 勇士vs.臺銀（緯來體育、愛爾達育樂）
相關新聞
- SBL》台啤今搶聽牌 達欣變陣守「錚」
- NBA》杜蘭特爭奪戰 24小時內三隊選一
- NBA》魏少大三元連7拉7 今追趕神獸張大帥紀錄
- 對戰跨季22連勝 璞園喝金酒出氣
- NBA》塞爾提克班機傳遭炸彈威脅 還好只是虛驚
推薦新聞
-
縱橫職網13年 伊凡諾維琪告退2016/12/30 06:00
-
SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣2016/12/30 06:00
-
《超會賺台灣運動明星》陽岱鋼 10年身價翻45倍2016/12/30 06:00
-
《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬2016/12/30 06:00
-
《超會賺台灣運動明星》許淑淨3240萬 台灣女運動員之冠2016/12/30 06:00