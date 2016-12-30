雷霆戰灰熊挑戰5連勝 今日賽事與轉播預告

魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕早安，自由體育為大家獻上精彩賽事。

雷霆至今4連勝，9：00對上灰熊，雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）今日是否又會繳出驚人數據，萬眾矚目。

騎士主場迎戰同為東部前段班的塞爾提克，兩隊前次交手由騎士奪下1勝，此役塞爾提克是否扳回一城，令人期待。

昨日排名第1的達欣暴冷敗給爐主金酒，達欣不但須找回前場比賽欠佳的命中率，今背靠背迎戰璞園，也將上演排名保衛戰。

NBA

9：00塞爾提克vs.騎士（緯來體育）

9：00雷霆vs.灰熊（緯來體育）

SBL

18：00 達欣vs.璞園（緯來體育、愛爾達育樂）

20：00 勇士vs.臺銀（緯來體育、愛爾達育樂）