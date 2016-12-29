SBL》台啤5分差贏裕隆 毀了呂政儒的紀錄之夜

呂政儒完成生涯4000分紀錄，還攻下全隊最高27分，但裕隆卻沒能帶走勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆「男模」呂政儒今晚成為SBL第二位完成生涯總得分4000分的球員，全場還轟進本季新高28分，可惜球隊最終以75：80不敵台啤，讓他的紀錄夜留下遺憾。

台啤洋將B.戴維斯上半場18分、3籃板、4助攻與5抄截，張容軒挹注9分與于煥亞8分進帳，而裕隆僅呂政儒手感佳，他上半場就飆進20分，可惜洋將賀夫僅2分進帳，台啤則以45：37取得領先。

張容軒（中）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

易籃後，裕隆不願就此放棄比賽，改由周士淵單節轟下10分，前三節打完僅剩60：62落後，末節裕隆持續猛攻，甚至一度領先達4分，而B.戴維斯與周伯勳接力在籃下取分，先將戰局扳平，B.戴維斯在賀夫於第3節提前犯滿期況下，在禁區連續擺進6分，也讓裕隆得在後面苦苦追趕，最後階段多次三分線出手未進，只能讓台啤就此揚長而去。

B.戴維斯31分、13籃板、6助攻與6抄截；周伯勳挹注12分、張容軒14分進帳、新秀李愷諺則攻下11分。

呂政儒轟下本季新高28分，周士淵則有21分進帳，賀夫不但提前犯滿，全場也僅5分入袋，成為輸球戰犯。