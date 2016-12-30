NBA》林書豪歸隊無時間表 但仍有兩個好消息

林書豪。（資料照， USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網一哥林書豪日前在與黃蜂一戰中不慎扭傷腳踝，一度傳出傷勢不太樂觀，不過據外媒最新消息，雖然目前書豪歸隊仍無時間表，但至少可以確定，這次的傷勢與舊傷無關，且狀況沒有上次嚴重，有機會提早歸隊。

據《Fox Sports》報導，雖然籃網目前仍沒有給出林書豪歸隊的時間表，不過還是有兩個好消息。林書豪這次受傷的部位非左大腿，也和先前傷勢沒有關聯，並非外界傳言的舊傷復發。

此外，林書豪這次的傷勢並沒有上次嚴重，上次大腿拉傷讓他缺陣多達17場，預計這次將不需要花這麼多時間才能重返戰場。

即便如此，籃網對林書豪的傷勢仍小心翼翼， 總管馬克斯（Sean Marks）透露，林書豪復出將不會有時間表，「每個球員都不一樣，有些人可能好的比較快」。