日職》清原和博認了！ 球員時期用過興奮劑

2002年東京舉辦的美日明星賽，清原和博（左）跟邦茲（右）合照。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕染毒被判刑2年6個月的日職525轟名將清原和博，昨天在電視節目坦言，球員時期曾在洋將推薦之下，使用一種叫做「綠丸（greenie）」的興奮劑來增強運動場上的表現。

清原和博在專訪時坦言，曾在球員時期使用過這款興奮劑，因為在連續出賽期間注意力與體力時常不足，服用綠丸後有助於集中注意力，「事實上，也是因為當時的規則是可以用的，所以我那時才會使用。」

綠丸是美國球界俗稱的興奮劑，有助於提高集中力、爆發力等效果，大聯盟從2006年開始列為禁藥，日本職棒也在同年引進興奮劑藥檢方式，2007年也將興奮劑列為禁藥，而清原和博在2008年正式引退。