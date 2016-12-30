日職》清原和博認了！ 球員時期用過興奮劑
2016/12/30 08:06
2002年東京舉辦的美日明星賽，清原和博（左）跟邦茲（右）合照。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕染毒被判刑2年6個月的日職525轟名將清原和博，昨天在電視節目坦言，球員時期曾在洋將推薦之下，使用一種叫做「綠丸（greenie）」的興奮劑來增強運動場上的表現。
清原和博在專訪時坦言，曾在球員時期使用過這款興奮劑，因為在連續出賽期間注意力與體力時常不足，服用綠丸後有助於集中注意力，「事實上，也是因為當時的規則是可以用的，所以我那時才會使用。」
綠丸是美國球界俗稱的興奮劑，有助於提高集中力、爆發力等效果，大聯盟從2006年開始列為禁藥，日本職棒也在同年引進興奮劑藥檢方式，2007年也將興奮劑列為禁藥，而清原和博在2008年正式引退。
相關新聞
推薦新聞
-
網球》「她答應了」 小威廉絲與美國網路論壇創辦人訂婚2016/12/30 08:52
-
MLB》陳偉殷練打超拚 高國輝：偷練喔（影音）2016/12/30 08:51
-
經典賽》台灣再添利多 最大咖猶太裔球星投靠美國2016/12/30 08:43
-
NBA》灰狼佩可維奇傷勢難癒 可能選擇退休2016/12/30 08:31
-
SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜2016/12/30 06:00