網球》「她答應了」 小威廉絲與美國網路論壇創辦人訂婚
2016/12/30 08:52
〔體育中心／綜合報導〕美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）在網路上宣布訂婚，男方是歐哈尼安（Alexis Ohanian）。歐哈尼安今年33歲，是美國網路論壇Reddit的聯合創辦人。
小威廉絲分享了被求婚的一刻：「我今天回到家有點晚，有人為我準備了特殊的包裹，還有一輛馬車等著我，目的地寫著羅馬，那是我們相遇的地方，一切彷彿回到起點，在那一張相遇的桌子。他單膝跪下，說了4個字，而我答應了。」
隨後歐哈尼安也發表求婚成功的訊息，簡單寫下一句：「她答應了，」並配上一幅插圖。兩人訂婚的消息讓外界相當震驚，因為他們自2015年交往後，並未對外公開交往關係，行事相當低調。
小威廉絲與歐哈尼安。（取自WTA官方FB）
兩人在網路上公佈訂婚喜訊。（取自Reddit）
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