NBA》灰狼佩可維奇傷勢難癒 可能選擇退休

〔體育中心／綜合報導〕根據塞爾維亞媒體《MONDO Sport》報導，灰狼中鋒佩可維奇（Nikola Pekovic）在當地的記者會上首度表示，自己的職業生涯可能得就此結束。今年9月，灰狼宣布佩可維奇右腳踝疼痛，2016-17年球季完全報銷。

「就在2年前，我開始與傷勢戰鬥，」佩可維奇說，「但我的心累了，我這季在明尼蘇達待了2個月，嘗試去完成幾個訓練項目，但大多時候我完全做不到，只要跑步就一定感到疼痛。」

佩可維奇在2013年夏天與灰狼簽下5年6000萬美元（約新台幣19億元）的合約，但這1年多以來他一直碰到腳踝與腳跟腱受傷的情況，上季打了12場例行賽後就因傷缺陣，並在去年4月接受右腳跟腱修復手術。

2015-16年，佩可維奇在12場比賽裡，平均上場13分鐘，得到4.5分、1.8籃板。生涯至今，佩可維奇在271場例行賽裡，平均上場24.9分鐘，得到12.6分、6.7籃板。

佩可維奇過去是灰狼倚重的內線大將。（資料照，USA Today）