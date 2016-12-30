NBA》為林書豪說話 籃網總管：外界看好讓他壓力太大

林書豪。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕林書豪日前與黃蜂一戰不慎傷到腳踝再度進到傷兵名單，外媒指出雖然歸隊仍無時間表，但傷勢並未如想像中嚴重，籃網總管馬克斯（Sean Marks）也為他說話，認為外界總看好林書豪，強調他的重要性，讓他承受很大壓力。

馬克斯在接受《紐約郵報》訪問時，談到林書豪傷勢，他表示，目前球隊仍不會給出林書豪歸隊的時間表，因為每個球員的狀況不同，復原情況也有所差異。

此外，馬克斯表示，外界一直強調林書豪的重要性，對他而言不是很公平，「尤其在他傷癒歸隊的時候，這讓他承受太多壓力，雖然我們都知道他很有競爭力，也錯過太多比賽」，馬克斯強調，球隊在他缺陣的情況下，仍要盡力的完成能做的事情。