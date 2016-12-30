經典賽》台灣再添利多 最大咖猶太裔球星投靠美國
2016/12/30 08:43
高德史密特效力美國隊。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇猶太裔球星高德史密特（Paul Goldschmidt）今天攜手墨菲（Daniel Murphy）加入美國隊，讓夢幻隊陣容更加夢幻。
高德史密特爸爸是猶太人，因此有資格加入以色列並於預賽對上台灣，但由於他是虔誠的基督徒，所以最後抉擇不令人意外。高德史密特本季繳出24轟95打點，還有國聯最多的110次保送，是近年來大聯盟最好的一壘手之一。
二壘手墨菲本季轉戰國民打出生涯年，單季狂轟25發全壘打，外帶104分打點，攻擊指數高達0.985，國聯最高，季後在年度最有價值球員的票選排名第二，由於美國二壘防線已有金斯勒（Ian Kinsler），墨菲可能也會擔任指定打擊。
目前宣布參賽的美國隊球星包括薛哲（Max Scherzer）、亞契（Chris Archer）、阿倫納多（Nolan Arenado）、波西（Buster Posey）、拉克羅伊（Jonathan Lucroy）、克勞佛（Brandon Crawford）、葛雷格森（Luke Gregerson）、耶利奇（Christian Yelich）。
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