MLB》陳偉殷練打超拚 高國輝：偷練喔（影音）
2016/12/30 08:51
陳偉殷。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷休季期間返台，但目標明年球季能敲出首安的他，在台灣可沒閒著，昨天在粉絲頁放上他前往打擊場特訓的影片，還吸引好友高國輝來留言，笑稱：「偷練喔」。
陳偉殷赴美5年，大聯盟首安仍遲遲未出爐，「打安打」也成為他新球季的目標，先前他曾找中職全壘打王高國輝進行特打訓練，昨日他又跑到打擊場練習，且將影片放上粉絲團。
影片一出也吸引不少球迷留言，有人表示在打擊場看到他，也有不少人為他加油打氣。有趣的是，「師父」高國輝也跑來留言，笑稱「偷練喔」，另一位旅美投手陳品學則說：「沒揪這件事」。
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