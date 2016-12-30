NBA》勇士全場20次失誤 杜蘭特：一直傳又不出手

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）本季加盟勇士曾表示很高興，但昨天賽後，他罕見地提出自己的看法，表示勇士全隊的傳球太多了，有空檔投三分球的機會也不出手。

勇士昨天在主場擊敗暴龍，但全隊發生20次失誤。「我認為是我們傳球太多，」杜蘭特說道，「你們都很明白，這方面（傳球）我不擅長。當我們有空檔投三分球的機會，還選擇傳球，往往都以失誤收場。這是可以控制的，失誤不是因為防守壓迫。我們到內線還想著第2次或第3次傳球。應該在第1次或第2次接球就出手。」

20次失誤裡，杜蘭特一人就有6次。這也是為何勇士在首節領先20分以上，後3節差點被暴龍追上的原因，暴龍靠著勇士失誤拿到26分。

「傳球表現出我們的無私，」杜蘭特說，「助攻數很多，失誤數也會很多。」數據顯示勇士本季全隊平均助攻31.2次，聯盟排名第1，但失誤也有14.9次，聯盟排名第8。

杜蘭特昨天頻頻被抄截成功。（資料照，法新社）