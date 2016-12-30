WCBA》兄驟逝仍堅強完賽 彭詩晴讓中國發文稱讚

彭詩晴（中）。（資料照，大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力WCBA新疆隊的台灣女籃選手彭詩晴，27日率隊擊敗八一女籃，但其實當天早上，彭詩晴的哥哥才因車禍驟逝，不過她仍堅強的完成比賽，讓中國體育總局也發文讚揚她的精神。

根據中媒報導，彭詩晴家人原本計畫要在明年一月全家前往中國看她比賽，不過27日早上，彭詩晴的哥哥卻因車禍殞命，計畫也未能如願。

彭詩晴過去受訪時曾說過，會接觸籃球全是因為哥哥，得知哥哥過世消息後，雖然痛哭了一個下午，但彭詩晴仍選擇留在新疆，帶著哥哥的精神與隊友完成比賽，當天彭詩晴拿下21分、7籃板、2抄截，表現仍相當亮眼。

賽後，彭詩晴落淚的一幕也令人相當不捨，新疆主帥展淑萍談到子弟兵的堅強表現也泣不成聲：「我為新疆每個球員感到自豪」，甚至連對手八一女籃馬躍南也稱讚她，「在彭詩晴親人去世還有主力隊員受傷的情況下，還能打得這麼頑強，值得我們球隊學習」。

昨天，中國國家體育總局也發文稱讚彭詩晴，內文提到彭詩晴近幾年在國際賽中的表現，更以「女AI（Allen Iverson）」形容她，也提到她效力WCBA時繳出的亮眼成績，甚至表示，在親人過世的情況下，她堅強完成比賽精神令人佩服，「對手主帥的誇讚、對手媒體的認可，還有比這更高的評價？」