日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂

陽岱鋼加盟巨人軍。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人本季連續10年殺進季後賽，但季賽與央聯龍頭廣島有高達17.5場勝差，其中一個原因就是年輕野手養不起來，使得巨人休季重金補強陽岱鋼、洋砲麥基（Casey McGehee）等人，直接用即戰力補強打線。

根據日本媒體《Sponichi》報導，全聯盟12支球團25歲以下球員的全壘打總產量，巨人是全聯盟唯一掛零的球隊，最年輕開轟野手是26歲，上次有這種慘況要追溯至超過半世紀的1952年。

25歲以下最多轟的球隊是橫濱DeNA，光是全壘打王筒香嘉智就包辦44轟，其次也有23歲桑原將志的11轟，總計57轟；第二名則是養樂多的54轟，陽岱鋼前東家火腿則以34轟排名第4。

一軍年輕人不爭氣，巨人農場的成長也相當有限，本季二軍25歲以下最多轟的是岡本和真的18轟，他是唯一雙位數全壘打的球員，種種因素讓巨人休季直接砸錢補強打者，但勝利與培育球員的兩難也考驗著監督高橋由伸。