霍普曼盃》費爸人氣超高 6千名球迷進場只為看他練球 （影音）
2016/12/30 10:57
〔體育中心／綜合報導〕昨天（29日），費德爾帶著妻子與雙胞胎女兒抵達澳洲伯斯，備戰霍普曼盃網賽。下午5點，費德爾開始訓練，訓練免費開放球迷進場，多達6000人進場，只為看昔日球王風采。
費德爾在推特上表示：「感謝6000名看我練球的球迷朋友，這是我第一次來到伯斯體育場。（2001年與2002年霍普曼盃不是在此舉行）我等不及上場比賽的一刻了。」
過去6個月，費德爾因為膝蓋傷勢無法上場比賽，這次參加霍普曼盃，無非也是想為澳網做準備。
費德爾練球吸引6000名球迷入場。（取自推特）
球迷索取簽名。（取自推特）
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