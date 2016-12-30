NBA》與喬丹較量？詹姆斯：從沒想過

詹姆斯（左）、喬丹（右）。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將在30日滿32歲，被問到是否會想與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在32歲時的成就做比較，他表示，並未有這樣的想法，因為兩人面對的比賽仍有差異。

「我們面對的比賽有些不一樣，他的身體狀況和我也有差異，所以就算在相同年紀，可以繳出的表現也不盡然相同，」即便兩人同樣擅長後仰跳投，詹姆斯也強調，喬丹更具威脅性，沒想過要比較自己與他在32歲時所達成的成就。

喬丹在32歲那年球季，繳出場均30.4分、6.6籃板、4.3助攻，率領公牛打出72勝10敗的歷史紀錄，球隊也締造連霸；而詹姆斯本季表現至今（30日），場均25.5分、7.9籃板、5.6助攻，他也在上季率隊擊敗勇士一舉奪冠，本季將挑戰連霸，兩人都在32歲前後繳出具有代表性的表現。



根據《ESPN》數據，詹姆斯在將滿32歲之際（12/30日對塞爾提克賽前）所累積的成績，共打了1014場比賽，場均27.1分、投籃命中率為49.8%，總得分為27521，共抓下7281個籃板、送出7046次助攻。喬丹則累積667場比賽，場均可拿下32.3分，命中率為51.6%，總得分為21541，一共拿下4219個籃板、3935次助攻。