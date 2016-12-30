NBA》第三節一輪猛攻 黃蜂主場逆轉滅熱火

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂坐鎮主場迎戰熱火，靠著下半場火燙的手感，扭轉落後7分的劣勢，終場以91：82獲勝。

上半場比賽，熱火全隊投籃命中率高達47.6%，儘管被黃蜂逼出10次失誤，但理查森（Josh Richardson）在第2節獨得13分，幫助熱火半場打完以49：42領先。黃蜂在前2節的投籃命中率只有3成左右，因此只能苦苦追趕。

第3節起，沃克（Kemba Walker）以三分球率領黃蜂反撲，威廉斯（Marvin Williams）與巴通（Nicolas Batum）分別在內線與中距離取分，這一波8：0攻勢使得黃蜂超前1分。黃蜂第3節打出31：17的比數，趁勢將領先幅度拉開。

末節比賽熱火並沒有辦法把比數追回，黃蜂拿下最近6場比賽的第5勝。沃克在這場比賽攻得22分，巴通得到16分、13籃板、8助攻；理查森得到20分、4籃板，強森（Tyler Johnson）得到18分、7籃板、5助攻。

黃蜂前一場比賽面對魔術，也在第3節逆轉，打出35：13的比數，自此領先到最後。熱火的近況不佳，本季到目前為止已經用過第12套先發組合，戰績還是沒有起色。

沃克。（美聯社）