MLB》年初傳索價48億 36歲老將認清現實求短約
2016/12/30 11:48
包提斯塔與藍鳥積極談約中。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕乏人問津的36歲重砲包提斯塔（Jose Bautista），近日已認清簽不到複數年合約的事實，正在與藍鳥積極討論新合約，可望再續留多倫多。
根據大聯盟官網報導，包提斯塔與藍鳥積極談約中，由於藍鳥還需要至少1名外野手，持續與包爺聯繫，先前傳出他們開價不會超過1720萬美元，也就是合格報價（QO）的數字。
包提斯塔今年2月傳聞索價5年1.5億美元（約48.4億台幣），雖然本人隨即否認，但權威記者海曼（Jon Heyman）加碼爆料包爺其實要更多，未料本季包爺因傷僅出賽116場，繳出22轟69打點成績，自從2009年來首次未入選明星賽，加上季後被選秀權綑綁，身價跌到谷底。
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