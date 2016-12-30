NBA》領先20分差點翻船 騎士驚險擊敗塞爾提克

詹姆斯（左）。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕衛冕軍騎士今在家迎戰綠衫軍塞爾提克，騎士當家主控厄文帶傷上陣仍攻下全場最高的32分、12助攻，洛夫則飆進6記三分彈轟下30分，「大帝」詹姆斯則繳出23分、11助攻，「三巨頭」聯手助騎士124：118擊敗東部第三的塞爾提克，坐穩龍頭寶座。

三節結束，騎士得分破百、握有18分的領先優勢，但末節綠衫軍甦醒，「矮腳虎」湯瑪斯帶頭反撲，塞隊拉出13﹕4的強勢反撲將分差縮小至兩分，無奈終場前8.5秒，本季三分球命中率高達40.8%的克勞德（Jae Crowder）外線空檔未能把握，反攻功虧一簣。

全場最多領先達20分的騎士差點翻船，最大的關鍵在於失誤過多，全隊發生18次失誤，奉送對手22分，其中詹姆斯個人就發生8失誤。

厄文（中）。（美聯社）