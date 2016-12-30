NBA》巫師隊全國直播被砍 沃爾明星賽夢陷危機
2016/12/30 13:06
〔體育中心／綜合報導〕美國時間1月11日，巫師對塞爾提克的全美國電視直播被取消，沃爾（John Wall）在推特上表達自己的不滿。本季巫師只有5場全國直播卻被砍掉1場，而全國直播能吸引球迷的明星賽選票，沃爾希望打進明星賽，所以相當在意。
沃爾接受《華盛頓郵報》的採訪時說：「要得到全國直播，球隊必須是常勝軍，我們今年沒打出理想的戰績，但我們隊上也有3屆明星賽成員，那就是我。希望我今年還能入選，也希望畢爾（Bradley Beal）或其他人能入選。季初我們有5場全國直播，現在只剩4場，也許他們還會砍掉1場。這就像我說過的，球迷只能靠NBA League Pass或NBA TV才能看我們比賽。」
沃爾。（USA Today）
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