日職》陽岱鋼超期待對決 大谷翔平回應了！

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼日前在加盟記者會表示，期待能跟前火腿隊友「二刀流」大谷翔平對決。對此，大谷回應陽岱鋼是非常好的打者，「無論去哪支球隊都是可怕的敵人。」

上月25日球團最後一次會議時，陽岱鋼向大谷翔平說，以後對決不要用滑球，大谷笑著回應，三球都會投滑球，還要岱桑小心失投球。

陽岱鋼前天在記者會坦言，明年他最想對戰的球隊是火腿，因為「對前隊友會比較亢奮一點」，他也很想和大谷翔平投打對決，不過只有在交流戰有機會對到，因先發輪值的關係，也不知有無機會。

中央聯盟與太平洋聯盟明年的交流戰將在5月30日開打，6月18日結束，巨人將在6月9日與火腿進行3連戰，陽岱鋼將與效力11年的前東家碰頭，屆時有機會與大谷投打對決。

大谷翔平。（資料照，法新社）