NBA》球都還沒進沃克先熱舞 結果卻糗爆了...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天在主場以91：82擊敗熱火，不過沃克（Kemba Walker）卻大出糗，投出三分球後，以為已經命中，轉身熱舞，不料球卻從籃框裡面彈出來！

第4節時，沃克接獲隊友傳球後在外線出手，眼看球在籃框彈了一下，看似要進框，此時沃克也開心的轉身熱舞，但尷尬的是，最後球卻彈出框外，且搭配沃克跳舞的畫面，真的相當諷刺。

沃克此役攻下全隊最高的22分，外加7籃板4助攻。

沃克。（美聯社）