NBA》碰上湖人就是打得好 小牛客場奪對戰12連勝
2016/12/30 15:13
〔體育中心／綜合報導〕小牛今天前往洛杉磯挑戰湖人，靠著第3節的反撲取得兩位數領先，終場以101：89拿下本季客場第4勝，結束2連敗。這場也寫下小牛自2013年11月開始，對戰湖人的12連勝。
上半場湖人靠著56.8%的投籃命中率一路領先，但小牛的48.8%也不遜色。楊恩（Nick Young）與羅素（D'Angelo Russell）幫助湖人在外線頻頻得分，而小牛則由板凳上場的哈里斯（Devin Harris）咬住比數。半場結束，主場的湖人以57：50領先。
第3節小牛靠著麥休斯（Wesley Matthews）、哈里斯、柯瑞（Seth Curry）的三分球追趕，單節打出31：13的比數。末節湖人在關鍵時刻連續發生失誤，投籃也頻頻失手，小牛趁勢拉開領先到15分。
巴恩斯賽後表示：「我們本季在領先時往往不能守住勝果，全隊都瞭解湖人今年打得不錯，但我們就只是團結一心，把進攻跟防守都做好而已。」
巴恩斯拿下17分、9籃板、4助攻，麥休斯得到20分、6籃板；楊恩砍進5記三分球，攻下17分，藍道（Julius Randle）進帳18分、4籃板、3助攻，羅素得到15分、4籃板、6助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）得到15分。
巴恩斯（右）、丹恩（左）。（法新社）
麥休斯（左）、楊恩（右）。（法新社）
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