NBA》遭驅逐出場 魏少怨：裁判對我比其他人嚴格
2016/12/30 14:27
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在客場以80：114慘敗給灰熊，頭號球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖然得到21分，但也有6失誤，並在第3節領到2次技術犯規被驅逐出場。賽後，魏斯布魯克接受訪問時看起來相當難過。
「說實在的，我不知道發生什麼事，像那樣被罰出場真的太瘋狂了，」魏斯布魯克說，「特別是在我什麼也沒做的情況下。我感覺在大部分時間裡，裁判對自己的吹罰沒把握時，都對我做出不利的判決，尤其是今天的比賽。」
接著魏斯布魯克更補充：「我只是因為抱怨就得到技術犯規，每當我切入到籃下被人打到，我甚至都不敢也不能說話，不僅是今晚的比賽，還有之前的比賽，每一場的裁判對待我的方式都跟其他人不同，我不接受這點。」
魏斯布魯克遭驅逐出場。（美聯社）
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