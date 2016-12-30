Moto GP急速騎進台灣運彩 2017年投注賽事首破3萬場

台灣運彩2017年再推出新賽事、新玩法。（台灣運彩提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣運彩2017年再推出新賽事、新玩法，預計全年度將超過3萬場的賽事，讓投注者有更多選擇。其中世界摩托車錦標賽Moto GP 1000cc的賽事首次納入運動彩券投注標的，3月26日卡達首站提供投注。

彩迷喜愛的棒、籃、足、網球等重要賽事提供「大小」新玩法；新增實力堅強的澳洲籃球聯賽、土耳其籃球超級聯賽、非洲國家盃足球賽、世界冰球錦標賽、各項男、女子職業網球比賽，共超過20項國際賽事。

世界摩托車錦標賽投注，初期將先以1,000cc的18站賽事為主，提供「各分站正式賽冠軍車手」以及「年度總冠軍車手」兩種冠軍投注玩法。銷售近三成的「大小」遊戲玩法簡單易懂普受彩迷喜愛，2017年將升級推出「主隊大小」、「客隊大小」以及「單節大小」的玩法，其中值得一提是，網球除了新增「大小」、「單盤不讓分」兩種玩法外，WTA470以及ATP500等級以上之賽事新年度將從首輪就開盤，讓喜愛網球的朋友從一開始就能透過運彩的購買關注喜愛的比賽到最後。

新上市的澳洲籃球聯賽、布里斯本網球巡迴賽將在2017年的首日（1月1日）正式開售，其他新增賽事也將陸續上市提供投注，相關賽事資訊都可上台灣運彩網站（www.sportslottery.com.tw）查詢。

台灣運彩2017年再推出新賽事、新玩法。（台灣運彩提供）