桌球》傑愛世紀婚禮即將登場 江宏傑先代言台北燈節

江宏傑婚禮前夕先來擔任台北燈節代言人，還親自拍攝宣傳影片（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣桌球好手江宏傑明年元旦將與日本桌球好手福原愛在台灣宴客，今日趕在婚禮前夕擔任2017台北燈節代言人，他透露婚禮上將會有神秘嘉賓現身。

江宏傑不只受邀接下2017年台北燈節代言人工作，還在現場拍攝宣傳影片，他笑說：「很開心來拍台北燈節影片，但剛開始還是有點緊張的。」

元旦就要在台灣舉行「台日婚宴」，由於前陣子江宏傑還在花蓮參加明年度的國手選拔，他說：「到現在止我也還沒看過禮服，很期待看到她（福原愛）穿禮服的樣子。」

至於結婚會不會緊張？江宏傑表示，「大部份流程都交由婚禮公司安排，我現在還沒有緊張感，可能到當天才會有。」他更透露，屆時會有神秘嘉賓出現在婚宴當中。

江宏傑忙完世紀婚禮後，預計1月3日會回歐洲參加捷克聯賽，此賽事預計於4月底結束，再來則會留在德國訓練，或是回到台灣與世大運雙打搭檔陳建安加強默契。

江宏傑婚禮前夕先來擔任台北燈節代言人（記者林岳甫攝）