MLB》A-Rod退休改當餵球投手 遭女兒轟全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）退休後終於有時間能陪伴家人，日前他在自己的推特上放了段幫女兒Ella餵球的影片，相當溫馨有趣。

卸下球員身分後，A-Rod改當球隊顧問，也有更多時間陪伴家人，他不時在推特上跟大家分享生活。日前，A-Rod在推特放上與女兒一同打棒球的影片，影片中，A-Rod負責餵球，Ella擔任打者，而Ella也有遺傳到老爸的運動天賦，打擊姿勢相當豪邁，連兩球都揮中，一旁的家人也直呼這是「全壘打！」

A-Rod（中）與女兒的合照。（取自A-Rod推特）