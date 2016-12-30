野跑悍將江晏慶 拿亞軍一波三折

〔記者廖聿偉／綜合報導〕Salomon X-Trail Run台灣站，我國越野跑好手「野跑悍將」江晏慶以2小時13分08秒拿下亞軍，回憶起這場特別的賽事，他以「一波三折」來形容，他說：「本場賽事因賽前受傷，參賽過程不斷扭傷、拉傷、滑倒，但靠著不服輸的意志，以及在最後賽道的路人鼓勵，故卯足全力希望能自我突破，最終也拚出好成績。而這也是越野跑最有趣的部分，不到最後一刻不會知道誰是冠軍。未來也希望逐年挑戰此場經典的X-Trail Run賽事，期許將冠軍金盃留在台灣！」江晏慶也特別分享生涯越野跑的心路歷程。

「野跑悍將」江晏慶。（Salomon 提供）

Q：國內X-Trail Run的特色跟國外有何不同？

江：X-Trail Run是亞洲地區較經典的賽事系列，目前僅參加過台灣的X-Trail Run，但台灣的X-Trail Run分組比較細膩，盡量讓各層級朋友都能參與，且山徑比例也高，盡量合乎國際水平（80%以上的比例），盡量合乎越野跑的比例。

Q：分享必備裝備？

江：我覺得最重要的是越野跑鞋，能讓自己在山上控制自己的行動與方向，故需要好的野跑協支持自己，次要是水袋背包，即便是在訓練也希望能跑得更遠、看更多風景，所以希望能把自己的後援補給做個更完善，最後才是其他的人身部品。

江：馬拉松或鐵人、戶外賽、越野跑，每個時期都有不一樣的挑戰和困難，出社會後也面臨在生活和理想尋求平衡，這也很困難。因為訓練要有效率、要更小心、慎選賽事，也都需要智慧和經驗。最難忘的挫折是，自己在中國重慶市武龍縣，比戶外運動挑戰賽，需要野跑、腳踏車、獨木舟、垂降等，四、五天的團體賽事，四人一隊、要同進同出，不能把隊友落下50或100米。但賽事前自己在當地熱身騎越野車下坡摔傷，手插到石頭、指甲列兩半，後來檢查才知道左手骨折。但台灣也是有廠商花了很多資源贊助我們，三位選手也花了長時間準備，所以自己受傷覺得對不起其他選手，說什麼也要一起完成。但當時武龍醫療不發達，他跟我說要截肢、嚇傻了，積極就是要切除、消極就是指甲拔掉、針縫一逢，最後就拔指甲縫針就去比賽了。但比賽每天都需要上山下海七、八個小時，最後完賽的隊伍數也很少，賽事競爭性很高，每個關卡都有設關門時間，不僅跟對手競賽，也跟大會規定競賽，關關難過關關過。

Q：路跑、野跑落差大，但如何建議跑者入門？

江：多數人把越野形象看起來困難，但野跑其實是登山的變形，是快速的登山或更有技巧的登山、更敏捷的登山。因為越野賽中都需要徒步，即便像龍飛這樣的運動員，若賽事中遇到很長很陡的坡也是要走，並不是大家想像中都要跑起來的運動，其實就是放鬆心情、當跑膩了想換個口味，是很享受的運動。不要覺得像馬拉松跑一跑用走的很可恥，很輕鬆、要跑要走要跳都可以，沒有太多拘束。

江：野跑恢復不像跑馬後是局部、會是全面性的。自己賽後會補充碳水化合物等，兩三天後狀況允許會做水療、SPA放鬆，若有受傷就會找運動中醫幫忙做評估和治療，針灸、拔罐等。 （賽後做SPA OK? ） 不會在當天，因為身體發炎其實不是壞事，所以有些說法說賽後做冰敷不是好事，但是賽後極端做溫泉也不是好事，但賽後主要做輕度恢復、隔天就泡溫泉、SPA、治療、放鬆。

江：依照參賽目標擬定課表，若是越野賽或馬拉松都會安排週期性訓練，一次就做兩個月以上、有計畫性的規劃內容。但如果工作繁忙，就會著重技術，減低訓練時間。（飲食方面？）平常就會注重，但比賽前再吃一些高蛋白。