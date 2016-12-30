霸氣！C羅拒中超百億銀彈 經紀人：他不可能去中國
2016/12/30 15:56
葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國足球協會超級聯賽「中超」已是全球主流的足球聯盟之一，近年來中超球隊也紛紛投下銀彈，力邀許多歐洲知名球星加入。現有消息傳出，曾有球隊願意提供總值4億歐元的合約，力邀葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）加盟，但C羅經紀人斬釘截鐵地說，「他不可能到中國踢球。」
綜合媒體報導，C羅經紀人昨日接受義大利「天空體育」（Sky Sports）採訪時透露，中超有一支球隊曾對C羅開出3億歐元（約新台幣103億）轉會費，加上超過1億歐元（約新台幣34.3億）年薪的巨型合約。
但經紀人表示，「錢不是一切，皇馬是C羅的生命，他不可能去中國踢球。」他強調，C羅可說是全球最佳足球員，有球隊想嘗試接觸很正常，而中國足球是塊新興市場，能夠招攬到很多球員，但要簽下C羅是不可能的。
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