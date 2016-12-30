網球》布里斯本網賽 謝淑薇會外一戰出局
2016/12/30 15:44
謝淑薇。（資料照，美聯社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年職業賽季正式展開前，總獎金100萬美元（約3215萬台幣）的布里斯本網賽，單打會外提前點燃戰火。女單會外第3種子的謝淑薇初登場陷入苦戰，3：6、7：5、5：7不敵奧地利新世代對手哈絲（Barbara Haas），拉鋸2小時5分鐘仍一戰出局。
下月就滿31歲的謝淑薇，目前世界女單排名87，首度面對年輕10歲、排行160的歐陸後生晚輩，小薇打來相當辛苦，開賽先遭破發，歷經連續互破讓出首盤。次盤謝淑薇從0：3發動大反撲，連搶5局聽牌，即使又遭勁敵追平，她適時再破扳回一城。大會高溫暫停後，台奧雙姝決勝盤依舊僵持不下，最終謝淑薇盤末失守再遭破發，抱憾無緣開胡。
布里斯本是大滿貫澳洲公開賽的暖身舞台，單打會外多達3輪，各國選手必須連贏3場，才能晉級32籤的會內戰場。
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