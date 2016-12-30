足球》台灣足球邁入新紀元 甲級企業聯賽明年元月開戰

台灣甲級企業足球聯賽將於明年元月7日於高雄國家體育館開戰。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕首屆台灣甲級企業足球聯賽將於明年元月7日於高雄國家體育館開戰，足協期盼此舉能讓台灣足球邁入新紀元。

台灣甲級足球聯賽將是國內足球邁向職業化的開端，共有台電公司、北市大同、輔大航源、銘傳大學、國訓、台南市、台灣體大及皇家蔚藍參賽，預計將踢上、下半季共116場賽事，隨後在10月展開季後賽，爭奪最終冠軍榮耀。

冠軍球隊將能贏得新台幣70萬元、亞軍則為20萬、季軍10萬元、公平競爭獎隊伍（整季賽事黃牌、紅牌最少隊）可獲10萬；選手部分則是金靴獎、最佳教練獎皆為新台幣10萬元。

足協理事長林湧成表示，「希望台甲的舉辦能助台灣足球更上一層樓，要讓球員累積足夠比賽經驗，在2017年世大運與亞洲盃資格賽取得佳績。」

作為國內常勝軍的台電，總教練陳貴人表示，「相信這項賽事的舉辦是個好現象，對台灣的足球能有更好的發展，相信未來要邁向職業化是指日可待。」至於在聯賽的目標呢？陳貴人表示，「台電向來的目標就是冠軍，畢竟一項比賽最重要就是冠軍。」

開幕戰將在1月7日於高雄國家體育場進行，首場由輔大航源遭遇台南市；依序還有銘傳大學碰上國訓、皇家蔚藍強碰台灣體大及北市大同與台電交手。

台灣甲級企業足球聯賽將於明年元月7日於高雄國家體育館開戰。（記者林岳甫攝）

台灣甲級企業足球聯賽將於明年元月7日於高雄國家體育館開戰。（記者林岳甫攝）

台灣甲級企業足球聯賽將於明年元月7日於高雄國家體育館開戰。（記者林岳甫攝）