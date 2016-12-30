中職》富邦悍將隊徽公布 球衣、吉祥物和啦啦隊最快季前亮相（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦育樂11月接手義大犀牛，11月15日才將職棒隊命名「富邦悍將」，今天在台北啟用球隊辦公室，並揭曉隊徽，領隊蔡承儒表示，預計在季前再開一場記者會正式公布吉祥物、球衣和Girls（啦啦隊）。

富邦悍將公布隊徽。（記者林正堃攝）

為和SBL籃球隊富邦勇士呼應，富邦職棒隊取名富邦悍將（Fubon Guardians），意義為希望守護台灣棒球。今天領隊蔡承儒和球星林哲瑄攜手公布隊徽，蔡承儒也說明隊徽設計涵義，「除了有氣勢以外，也很有氣質感，尤其寶藍跟丈藍的搭配，未來在周邊商品發展應該會滿好的，平常穿滿實用的。」

至於旅外多年，前後效力不少球隊的林哲瑄則覺得隊徽很特別，「滿驚訝的，隊徽滿漂亮的，打過那麼多球隊，沒看過類似像這樣的。」

富邦悍將明年新球季將採巡迴主場，未來目標落腳大台北地區，今先在台北市敦南摩天大廈啟用球隊辦公室，預計在新球季開幕戰前公布吉祥物和球衣。

富邦悍將領隊蔡承儒。（記者林正堃攝）