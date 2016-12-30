NBA》無奈被趕出場 甜瓜否認動手：是他假摔
2016/12/30 19:09
〔記者石毓琪／綜合報導〕尼克昨作客亞特蘭大老鷹一戰，安東尼（Carmelo Anthony）在第2節因卡位和塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）起肢體衝突遭判2個二級惡意犯規驅逐出場，隔天他仍牽掛這項判決，教頭何納塞克（Jeff Hornacek）則力挺甜瓜，「他不該被趕出去。」
第二節剩下3分10秒，哈勒戴（Justin Holiday）出手，安東尼和塞佛羅夏於籃下爭搶卡位，安東尼揮了塞佛羅夏一拳，隨即被判2個二級惡意犯規並被驅逐出場，塞佛羅夏則吞下技術犯規。
安東尼賽後表示，「我不認為塞佛羅夏做了什麼過度的肢體動作，這只是場戰鬥，我們都試著去爭取最好，而他做了歐洲球員常有的假摔而已。」他接著否認自己有動粗的嫌疑，「這最多只是讓他離我遠一點，而不是對他揮拳。」
今日尼克練球，教頭何納塞克向媒體表達對子弟兵最大的支持，「我不會責怪安東尼做了什麼，話說回來，去看重播不難發現那傢伙將胳膊摟在安東尼脖子上，那動作就像有時我想走去裁判旁架住他們，然後問他『接下來你要做啥？你只是站在那不動嗎？』一樣。你該讓那傢伙離開你，這是很自然的反應，你不會讓他繼續摟著你吧！如果有人抓著你不放，你會把手舉起來甩開他。」
昨役是安東尼本季第2次被趕出場，上一次是美國時間11月11日對塞爾提克的比賽，當天尼克客場慘敗。
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