中職》新隊徽超美式 網友：應改叫富邦騎士或富邦遊俠
2016/12/30 17:33
林哲瑄直呼隊徽很酷。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職球隊富邦悍將今在總經理蔡承儒和球星林哲瑄出席下公布隊徽，並啟用球隊辦公室，記者會透過網路平台直播，引起網友和球迷關注，而由於悍將隊徽設計以中古騎士為意象概念，也有網友笑說「棒球騎士，籃球勇士」。
富邦悍將上月公布隊名後，趕在跨年前夕將新隊徽亮相，出席的林哲瑄會後在臉書上分享照片，詢問網友「大家喜歡新的Logo嗎？」並表示「已經等不及想穿明年的球衣了！」
此外，網友在收看直播的同時，也對新隊徽興起熱烈討論，有網友認為隊徽很有電競、美式足球、NBA的風格，更有不少人留言感覺「富邦騎士」或「富邦遊俠」更符合logo，還打趣建議不如用世紀帝國的音樂應援也不錯。
富邦悍將球隊隊徽。（記者林正堃攝）
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