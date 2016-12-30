中職》富邦悍將找郭總當顧問 還想拉鋒哥進來

郭泰源將出任富邦悍將顧問。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將領隊蔡承儒今天證實，確定聘請經典賽台灣隊總教練郭泰源，擔任球隊顧問，至於剛從Lamigo桃猿退休的陳金鋒，還要等他與猿隊的合約過明天（12月31日）正式走完，才會在明年元月正式接觸。

蔡承儒指出，富邦董事長（蔡明忠）有說過，郭總是非常有經驗的前輩，希望能爭取到他。郭泰源目前擔任台灣隊總教練，工作將於明年3月經典賽後結束。

至於陳金鋒，蔡承儒不諱言，有跟經紀公司做初步接觸，現在就等明年元月再談，未來打算讓陳金鋒擔任什麼職務，還要再進一步討論。

陳金鋒的經紀公司展逸國際行銷，慶賀富邦球隊辦公室啟用所送的花，就擺在蔡承儒辦公室的桌子旁邊。

陳金鋒。（資料照，記者廖耀東攝）