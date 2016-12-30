台灣強基金會菁英邀請賽 詹世昌第2回合65桿獨居領先

台灣強基金會菁英邀請賽第2回合，詹世昌飆出無柏忌的65桿，總計135桿單獨領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台中報導〕台灣強基金會菁英邀請賽今天下午打完第2回合，詹世昌靠著推桿準度，打下7個博蒂、無柏忌，以全場最佳的65桿完賽，打破並列領先的局面，他以總計135桿，3桿之差領先宋孟璋。

第2回合台中球場天氣晴朗甚至有點偏熱，風勢並不明顯，場上選手成績馬上反映出天氣的變化，今天有36人打出紅字成績，是第1回合的4倍。除了詹世昌65桿最佳之外，宋孟璋、盧建順、王偉倫、澳洲朴安侯、翁永田和李玠柏都打出67桿佳績。

詹世昌開賽連抓3鳥，讓他對自己的推桿很有信心，儘管連續兩個5桿長洞沒抓下小鳥，他還是以32桿打完前9洞。進入後9洞，阿昌持續把握機會，再抓3鳥。

台灣強基金會菁英邀請賽第2回合，詹世昌以總計135桿領先。（記者趙新天攝）

他說：「今天打得滿好的，無柏忌，7個博蒂。推桿幫助很大，尤其後9洞桿有一些失誤時，都能推進Par。」阿昌認為，明天最後決戰關鍵仍在推桿好壞，「如果推桿跟今天一樣的話，應該會有好成績，我設定要打低於標準桿4、5桿。」

宋孟璋今天也有佳作，他從第5洞起連抓4隻小鳥，前9也是32桿打完，緊追著詹世昌，可惜後9洞兩個短洞都吞柏忌，第16洞鐵桿開球打得太紮實反而下水，這3桿之失正好就是兩回合打完，他與詹世昌之間的差距。

台灣強基金會菁英邀請賽第2回合，宋孟璋以總計138桿暫居第2。（記者趙新天攝）

業餘好手俞俊安原本也在爭奪領先位置之列，打15洞他還並列第2，可惜最後3洞柏忌連連，69桿完賽，以141桿並列第5。

台灣強基金會菁英邀請賽第2回合，業餘好手俞俊安在第17洞梯台奮力揮擊出去。（記者趙新天攝）