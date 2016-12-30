中職》和Girls啦啦隊搭配 富邦悍將吉祥物走可愛風
2016/12/30 16:46
富邦育樂總經理蔡承儒說明球隊隊徽意涵。（記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天公布新隊徽，開季前會再開一場記者會公布吉祥物、球衣、Girls啦啦隊，領隊蔡承儒表示，他還滿喜歡新隊徽的，有氣勢、也很有氣質感。
新隊徽是以中古騎士為意象概念，蔡承儒解釋，隊徽的「羽毛」代表領袖，「頭盔」代表無所畏懼的精神，「披風」代表榮耀和責任，「盾牌」則是守護球迷和台灣棒球環境。
蔡承儒強調，隊徽並非吉祥物，目前吉祥物仍在設計階段，預計走可愛風，這樣才能和Girls啦啦隊搭配，而Girls啦啦隊將在近期展開甄選，將招募8至9人，球衣也仍在設計中，包括相關商品在內，都在開季前會確定。
富邦中外野手林哲瑄說，他看到新隊徽還滿驚訝的，打過這麼多支球隊，還沒看過類似這樣的，很漂亮。
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