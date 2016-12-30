馬拉松寶貝曹純玉 逆風飛翔世大運

曹純玉（右二）與主持人合照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕臺灣世大運馬拉松培訓選手曹純玉，分享自己在追夢的過程，途中總是會有人懷疑自己，訓練中成績停滯不前的低潮瓶頸，以及支撐自己堅持下去的力量。曹純玉也提醒大家，長跑跟馬拉松是不一樣的，馬拉松就是全程馬拉松42.195km，並不是長跑就叫馬拉松。

剛上大一僅19歲的曹純玉，因為自己的短距離跑步速度不及其他選手，老師建議試著將距離拉長，因此開啟馬拉松生涯。每星期會有一天兩次的訓練課表，早上晨操慢跑，下午為主要強度課表。

長時間跑步很枯燥，純玉會在過程中找樂趣，她表示：「一開始想著在比賽進行中的配速，跑到比賽後半段就進入與自己對話的小劇場，再來心裡會播一段勵志歌曲，最後就想著比完賽要大吃來犒賞自己！」

曹純玉表示，太魯閣馬拉松印象最深刻，那時還是新手，很多技巧都在摸索，也是第一次跑到腳趾頭流血、後腳跟破皮，跑的過程相當煎熬，就這樣堅持到終點，後來因為血糖太低整個人還暈眩被抬到醫護站，那時眼前一片模糊雙腳抽筋，是一次距離死亡最近的經驗，所以這場賽事成為印象最深刻的一場。

最後不忘勉勵大家「活在當下」，跑一場馬拉松像是在體驗人生中的喜怒哀樂，不要總是想著結果，重點是過程中感受到什麼。進終點時想的不是成績如何，而是抵達終點後，這幾小時身體的痛苦都值得，希望大家可以一起「逆風飛翔」！

曹純玉教練陳囿任（右）。（世大運執委會提供）