中職》富邦補強投手 獵才雷達鎖定郭泓志、陽建福

陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將補強團隊戰力腳步不停歇，已鎖定郭泓志、陽建福等兩名投手，增菘瑋也在獵才雷達範圍之內，領隊蔡承儒說，郭泓志和陽建福在觀察名單，不過仍要評估；目前各隊以統一獅接觸增菘瑋最積極。

蔡承儒表示，目前球隊登錄57名球員，還有3人的補強空間，應該會以投手為主，不過球團會先完成陣中球員談薪，再來談戰力補強，至今已有3分之2球員談完薪，希望在春訓前全部確定。外界關心張泰山有無機會加盟富邦，蔡承儒表示，會再評估。

本季義大3洋投羅力、藍斯佛、力猛表現不俗，富邦接手後，有無機會再續前緣，蔡承儒說，傾向全部續留，且其中2名洋投談的差不多了，另1人還在談。

郭泓志（左）也在富邦悍將補強的觀察名單中。（資料照，記者黃志源攝）