NBA》兵敗克里夫蘭 矮腳虎：我們跟騎士水準不同
2016/12/30 18:47
I.湯瑪斯身型嬌小仍勇闖騎士禁區。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今雖不敵騎士，仍在末節靠著「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）帶頭衝，成功打出逆轉希望，賽後I.湯瑪斯難掩失落「我們跟騎士是不同水準的球隊。」
塞爾提克前3節落後多達雙位數，但第4節I.湯瑪斯帶著綠衫軍向前衝，終場前8.5秒甚至追到2分差距，無奈克勞德（Jae Crowder）外線失手，就此敗下陣來，賽後I.湯瑪斯失落表示「我們跟騎士是不同水準的球隊。」
I.湯瑪斯今狂飆31分仍與勝利差身而過，他說「遇到像勇士、馬刺、騎士高水準的球隊，只要你一犯錯，他們就會將你擊敗，我們還沒有達到那樣的水準，我們必須認清這個事實，繼續努力。」
塞爾提克今終止2連勝，仍以19勝14敗與黃蜂共同高居東部第3，僅次於騎士與暴龍。
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