NBA》個人單場8失誤 詹皇：表現不及格
2016/12/30 19:26
詹姆斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今險勝塞爾提克6分，全隊多達18次的失誤，是打得辛苦的主要原因，其中「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一人就包辦了8次，賽後，詹姆斯面對媒體將責任一肩扛起，「我的錯，我今晚的表現不及格。」
騎士前3節打得輕鬆，但第4節風雲變色，一度險遭逆轉，全場發生過多的18次失誤是主要原因，詹姆斯一人就包辦了最多的8次，賽後，詹姆斯認為表現並不理想，「我今晚在各個面向都打得不好，我沒有幫助到球隊。」
詹姆斯單場發生8次失誤是本季最高，月初與公牛之戰也同樣發生8次失誤，當時騎士苦吞敗仗，詹姆斯說：「我今晚的表現不及格，發生很多愚蠢的失誤，我需要打得更好，對於比賽的專注度也要提升。」
詹姆斯今上場44分鐘繳出23分8籃板及11次助攻，騎士拿下本季第24勝後仍穩居東部龍頭，與第2的暴龍勝差來到2.5場。
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