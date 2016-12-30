NBA》七六人戰績墊底 總教練卻贏得尊敬
2016/12/30 19:01
七六人總教練布朗。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕總教練布朗（Brett Brown）從2013-2014賽季開始在七六人帶兵，四個賽季下來，他在七六人的執教戰績只有54勝，敗場卻高達223場，今年球季至今七六人依然在東部墊底，戰績為7勝24敗。
「這段時間以來，他們所經歷的這些令人感到沮喪。」爵士前鋒英格斯（Joe Ingles）表示，「我曾在澳洲國家隊效力過他，我相信他可以做得更好，能幫助七六人的重建。」
爵士總教練史奈德（Quin Snyder）與布朗曾在馬刺一起共事，「他為人友善，當時他很照顧我，彼此熱衷於討論籃球。」史奈德表示，「要知道布朗是在如此棘手的球隊任職，對此我相當敬重。」
英格斯。（資料照，美聯社）
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