SBL Live》張伯維、張博勝次節互尬 台銀上半場領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 勇士 19 19 38 台銀 27 18 45

第二節

次節富邦張伯維掀起反攻號角，第二節狂得9分，扛起富邦得分大任，台銀也有張博勝扮黑馬殺出重圍，上半場打完台銀45：38領先。

第一節

開節兩隊激戰，半節打完仍維持16：16平手，台銀在最後2分鐘拉出7比0攻勢，也甩開富邦取得領先，雙方球員都有表現，台銀以奈維爾7分最佳，劉韋辰、成力煥各得5分；富邦則以林書緯6分最高。首節打完，台銀27：19領先。