SBL Live》張伯維、張博勝次節互尬 台銀上半場領先
2016/12/30 20:58
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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勇士
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19
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19
|38
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台銀
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27
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18
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45
第二節
次節富邦張伯維掀起反攻號角，第二節狂得9分，扛起富邦得分大任，台銀也有張博勝扮黑馬殺出重圍，上半場打完台銀45：38領先。
第一節
開節兩隊激戰，半節打完仍維持16：16平手，台銀在最後2分鐘拉出7比0攻勢，也甩開富邦取得領先，雙方球員都有表現，台銀以奈維爾7分最佳，劉韋辰、成力煥各得5分；富邦則以林書緯6分最高。首節打完，台銀27：19領先。
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