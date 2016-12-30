SBL》周儀翔、布拉合拿41分 達欣龍頭守衛戰輕取璞園

周儀翔攻下全場最高22分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕聯盟龍頭達欣昨爆冷不敵爐主金酒，今日遇上璞園，靠著周儀翔攻下全隊最高22分，搭配洋將布拉的19分、17籃板，以78：66勝出，確保龍頭地位。

達欣本季擁有226公分的洋將布拉，這位巨漢兩次碰上台灣國家隊禁區門神戴維斯，讓老戴場均得分僅8分；此役上半場戴維斯則拿出表現來回應，他繳出14分外帶12籃板，可惜璞園外線手感不佳，三分球4投皆墨，連二分球命中率也才32％，半場打完以27：37落後。

易籃後，璞園施晉堯、林金榜各砍進1顆三分球，新秀吳家駿則挹注7分，可惜仍無力追近比分，最終只能吞下本季對戰達欣的3連敗。

達欣本土一哥周儀翔攻下全隊最高22分；洋將布拉19分、17籃板，兩人的好表現帶領達欣贏得勝利。

璞園戴維斯繳出20分、16籃板，可惜仍無緣率璞園贏球。

達欣布拉攻下19分。（記者林正堃攝）

戴維斯20分難助隊力挽狂瀾。（記者林正堃攝）