中職》富邦悍將想再簽鋒哥 但角色為何先不說
2016/12/30 21:14
陳金鋒擔任經典賽教練，來季去向生變數。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將總經理蔡承儒今天證實聘請郭泰源擔任球隊顧問，也有意在年後接觸陳金鋒，但對於鋒哥加入球隊後的角色現在暫不評論。
陳金鋒季末引退，與母隊Lamigo桃猿的球員約到今年12月底結束，但為備戰經典賽，陳金鋒加入台灣隊教練團，日前領隊劉玠廷卻語帶保留，由於猿隊多次表態只支援中職主導的國際賽，鋒哥既擔任經典賽教練，未來是否回桃猿任教也產生變數。
今富邦悍將公布隊徽，蔡承儒也談及網羅陳金鋒加入球隊的意願，他坦承「我們確實對他有興趣」，但會等到對方合約到期後再深談，屆時也會對鋒哥真的加入後的角色交換意見。至於老將張泰山，蔡承儒則說會再評估，先著重在原有球員談薪後再視戰力需求簽其他球員。
富邦悍將總經理蔡承儒。（記者林正堃攝）
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