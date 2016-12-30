NBA》回應卡爾個人意見說 馬丁再批：他是個極端的人

卡爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA總教練卡爾（George Karl）的回憶錄風波一波未平一波又起，日前卡爾才針對新書掀起的聲浪道歉，並表達內容僅是個人意見，但「野獸」馬丁（Kenyon Martin）毫不領情，再度狠批卡爾「他是個極端的人」。

卡爾在即將發表的回憶錄《憤怒喬治》（Furious George）中發表許多辛辣言論，除了痛批安東尼（Carmelo Anthony）、馬丁等子弟兵，也透露許多不為人知的秘辛，引起軒然大波。

日前卡爾也為新書引發的風波提出解釋「那些是我的個人意見，也許未必完全正確，但那代表我身為教練的想法與困惑，也代表我曾經歷過的那些時光。」

而遭卡爾批評「被寵壞的孩子」的馬丁則對這些解釋毫不領情，「他的言論非常極端，因為他就是個極端的人，我曾直接接受過他的情緒，他那時對球隊所有的人頤指氣使，之前只有我們了解他是怎樣的人，現在他要讓所有人都知道。」

馬丁。（資料照，美聯社）