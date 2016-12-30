棒球》夢幻教練團登場 建仔被學員「102哩」嚇到

史上最夢幻投手教練團和學員合影。（斯博森運動會館提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕郭泓志邀請王建民、鄭錡鴻一起開辦的投手訓練營今、明登場，今天（30日）第一天就有學員投出「102哩」（約164公里）球速，讓3位名師都驚訝不已。

三人今在郭泓志於台南開設的「斯博森運動會館」開班授課。由於只有8個名額，學員都能接受一對一的指導，非常幸福。建仔平時雖然話不多，但學員都很認真上課，據在場人士描述，他的笑容很多，較平時活潑。

課程於早上9點展開，一開始全體先熱身，後來分成兩邊，一邊進行投手的重量訓練，另一邊則是投球姿勢調整，到了下午再換邊練習，每名球員都收獲良多。

下午還進行球速測試，由王建民丟球給學員，在進行小衝刺之後，再往帆布上丟，一旁則有測速槍在測球速。有趣的是，一名學員投到102英里，就連大聯盟等級的王、郭都嚇一跳。小小郭還拿著測速槍比YA合影，想要裝做是自己投出來的，不過這跟平時比賽場上的投球距離當然不同，這是短距離的球速測試。

雖然訓練營不對外公開，但不少球迷聞風而至，都守在健身房外要請夢幻教練簽名。

王建民調整學員動作。（斯博森運動會館提供）

王建民（右一）、鄭錡鴻（左二）指導學員動作。（斯博森運動會館提供）

王建民（中）、鄭錡鴻（左一）指導學員。（斯博森運動會館提供）

郭泓志認真指導學員。（斯博森運動會館提供）